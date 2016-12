Liga e Real Madrid contro l'UE: "Indagano perché la Spagna vince troppo"

16:09 - E' caos dopo la decisione della Commissione europea di aprire tre indagini nei confronti di sette grandi club iberici su una serie di aiuti pubblici non in linea con le norme europee. "Il calcio spagnolo genera sospetti perché vince troppi titoli e lo accusano di avere aiuti, ma non è vero", ha affermato Tebas, presidente della LFP (Lega professionistica spagnola). Anche Perez è dello stesso avviso e in più aggiunge: "Bale è stato pagato solo da noi".

"L'Unione Europea ha l'obbligo di vigilare se ci sono irregolarità e un avviso di indagini non vuol dire nulla. Per quanto ne so non c'è niente di irregolare", ha affermato Tebas.

Il presidentissimo del Real Madrid ha poi risposto anche riguardo alle critiche arrivate dall'eurodeputato Derk Jan Eppink, il quale aveva sostenuto che l'acquisto del gallese fosse stato finanziato con 90 milioni di euro da Bankia, istituto di credito nazionalizzato e sull'orlo del fallimento che in precedenza aveva anche beneficiato di aiuti della UE. "Bale è stato pagato dai nostri fondi, abbiamo tanti partner e un pubblico numeroso".

Perez ha poi negato che il Comune di Madrid abbia aiutato i blancos attraverso la vendita di alcuni terreni adiacenti lo stadio Bernabeu, e di proprietà del Real, e la costruzione della cittadella dello sport, per un debito di 22,7 milioni con il Comune. "Sulla vicenda ci sono già state polemiche e un'inchiesta che si è chiusa con un nulla di fatto"