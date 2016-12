Liga: cinquina Real Madrid, Ronaldo ne fa tre

23:04 - Cristiano Ronaldo cala il tris nel pokerissimo del Real Madrid. I blancos battono infatti 5-1 la Real Sociedad nella 13esima giornata di Liga grazie alla tripletta di CR7, che si riprende la vetta solitaria della graduatoria marcatori staccando Diego Costa, e ai sigilli di Khedira e Benzema. Gli uomini di Ancelotti, che al 36' erano già avanti 4-0, si riavvicinano alle prime due posizioni: momentaneamente l'Atletico è a +2 e il Barcellona a +3.

Il Real Madrid parte a tutto gas e al 6' passa già in vantaggio con Ronaldo che riceve il lungo lancio da sinistra di Benzema, controlla la sfera e lascia partire un destro micidiale che non lascia scampo a Bravo. Al 18' i blancos raddoppiano: Ronaldo ricambia il favore a Benzema servendogli un cross basso dal fondo che il francese insacca con un piattone in corsa. Al minuto 26 partita già virtualmente chiusa da CR7 che non sbaglia il rigore concesso per un fallo di mano di Bergara. Al 36' il Real cala il poker con Khedira che, imbeccato in area da Bale, controlla di sinistro e insacca di destro.

Ad inizio ripresa Griezmann (61') prova a riaprire la partita con uno splendido pallonetto di prima su lungo lancio di Vela: beffato Diego Lopez e 1-4. Ma è un fuoco di paglia, il Real Madrid riprende in mano la partita e al 76' trova il sigillo che chiude la contesa: Ronaldo mette in mostra un altro suo fiore all'occhiello, il calcio piazzato, e con un destro a giro sopra la barriera fa 5-1. Barcellona e Atletico Madrid sono avvertite.

Negli altri anticipi del sabato, 1-1 fra Getafe ed Elche. E' l'ex Sassuolo Boakye, con un gol al 61', a interrompere la scalata al vertice della formazione madrilena, passata in vantaggio al 18' con Leon. Il Getafe è sempre quinto con 20 punti. Infine l'Athletic batte 2-1 il Levante grazie alle reti di Rico e Aduriz.