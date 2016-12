Liga: Athletic Bilbao-Barcellona 1-0, catalani raggiunti dall'Atletico Madrid

12:24 - Primo k.o. in campionato per il Barcellona, che nel posticipo della 15.ma giornata di Liga perde 1-0 in casa dell'Athletic Bilbao, a segno al 70' con Muniain. I catalani rimangono in testa con 40 punti, ma sono raggiunti dall'Atletico Madrid (sabato 2-0 all'Elche). Si avvicina il Real Madrid (sabato 4-0 al Valladolid), staccato ora di tre lunghezze. Nell'altro match di domenica sera, il Valencia travolge 3-0 l'Osasuna con una tripletta di Jonas.

Il Siviglia vince 2-1 a Granada e colleziona la terza vittoria di fila, che spinge la squadra di Emery a un punto dalla zona Europa League. Betis e Rayo Vallecano pareggiano 2-2.