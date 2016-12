Liedholm, Tabarez, Zaccheroni e Terim: panchine bollenti 

13:17 - Niels Liedholm, aprile 1987. Oscar Tabarez, dicembre 1996. Alberto Zaccheroni, marzo 2001. Fatih Terim, novembre 2001. Se oggi (o domani, o nei prossimi giorni) dovesse accadere, Massimiliano Allegri sarebbe il quinto allenatore dell'era-Berlusconi a salutare il Milan, nel pieno della stagione. Esoneri in corsa, succede. Nella tradizione rossonera dall'86 a oggi, segnata da un forte senso di appartenenza, è una anomalia. Ma, appunto, succede.

Aprile 1987 - Berlusconi è presidente del Milan da 14 mesi. Di Liedholm (allena il Milan dal luglio 1984) ha grande considerazione, ma i metodi del tecnico svedese li ritiene superati dai tempi e ha visto in Arrigo Sacchi l'allenatore del futuro. La stagione così così dei rossoneri, induce il presidnete a un cambio di rotta dopo un Milan-Sampdoria 0-2, 24.ma giornata. In panchina viene promosso l'allenatore della Primavera, un certo, Fabio Capello: traghetterà la squadra per 6 partite, vincendo poi lo spareggio Uefa con la Sampdoria. E dal primo luglio, ecco Arrigo Sacchi. E il suo leggendario Milan.

Dicembre 1996 - Dopo l'era-Sacchi e l'era-Capello, il Milan si affida al maestro. Oscar Washington Tabarez. (La battuta di Berlusconi, alle prime indiscrezioni: "Tabarez? Ma canta a Sanremo?"). Undici partite, per il tecnico uruguaiano. Fatale la sconfitta 3-2 a Piacenza, il primo dicembre. Al suo posto, il ritorno di Arrigo Sacchi. Un ritorno segnato dalla nostalgia del passato e dal risultati molto deludenti. La stagione successiva sarebbe toccato a Capello-due: anche in tal caso, un ritorno fallimentare.

Marzo 2001 - Alberto Zaccheroni è sulla panchina del Milan dal luglio 1998. Vince lo scudetto, subito. Ma non piace al presidente. Già ad agosto 2000, è sull'orlo dell'esonero. Galliani lo difende, Zac rimane al suo posto. Ma Berlusconi è perplesso e dopo la 22.ma giornata, dopo Atalanta-Milan 1-1 e la squadra ottava in classifica decide per l'esonero. Al suo posto, la coppia Cesare Maldini-Mauro Tassotti, con i quali il Milan l'11 maggio 2001 segna l'impresa del derby, 6-0 all'Inter di Tardelli. Per il futuro, il club rossonero, che vorebbe strappare Ancelotti alla Juve, ma la Juve dice che resterà in bianconero, ha già scelto Fatih Terim.

Novembre 2001 - Il Milan ingaggia Terim, ma la Juventus a luglio (a sorpresa) esonera Ancelotti: e in casa rossonera, la voglia di tenere Terim è minima, e quella di prendersi Carletto è massima. Ma come si fa? Ci pensano i risultati e un clima grigio attorno al tecnico turco. Dieci partite, e dopo un Torino-Milan 1-0 ecco la svolta decisa: via Terim, arriva Ancelotti e con lui si aprono sei stagioni di successi e di un Milan che è come quello di Sacchi e di Capello. In certi momenti, anche di più.

Novembre 2013 - Questi sono giorni di passione. E a proposito di Allegri vogliamo solo citare un dato statistico, al di là dei meriti e demeriti. Allegri è il primo allenatore dell'era Berlusconi ad aver resistito sulla panchina dopo due stagioni senza successi. Per dire: a Sacchi, Capello e Ancelotti due stagioni senza successi non erano ammissibili. L'esonero scattava anche dopo un solo anno a vuoto. Altri tempi? Mica tanto.