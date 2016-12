Leonardo ribadisce: "Cerco panchine, non scrivanie" 

12:28 - Si è (quasi) sempre detto e scritto: con Thohir torna all'Inter Leonardo, nei panni di direttore generale. Ma oggi, a tre settimane dall'insediamento del nuovo presidente e con Branca, Ausilio e Angelomario Moratti impegnato a fare il mercato nerazzurro per gennaio (su mandato di Thohir), ecco che l'ipotesi-Leonardo si scolora. Se ne parla poco. Sempre meno.



E poi arrivano le parole di Leo, che il 2 settembre si è dimesso dalle cariche dirigenziali al Paris Saint Germain: "Seguo sempre con attenzione il Paris Saint Germain, avrò sempre contatti con i dirigenti del club e coi giocatori. Vedo le partite e sono uno spettacolo, c'era bisogno di un allenatore francese, Blanc, che conosce la cultura della nazione dopo tanti tecnici stranieri", ha detto Leonardo che ha allenato il Milan nella stagione 2009-2010 e l'Inter da gennaio a giugno 2011, per poi andare al Psg come direttore generale.



E il suo futuro? Tornerà all'Inter con una carica manageriale? "Voglio pensare al mio futuro non adesso, ma a partire dal prossimo marzo-aprile. E voglio che il mio futuro sia un futuro vicino al campo"… Dunque Leonardo cerca una panchina, non una scrivania. Quella dell'Inter è di Walter Mazzarri e non ci sono al momento ipotesi alternative. Mah…