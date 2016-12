Leonardo, niente IndoInter: "Io voglio allenare"

12:33 - Mentre il Tribunale amministrativo fissa per settimana prossima la decisione sul ricorso contro la sua squalifica fino al 30 giugno 2014, Leonardo torna a smentire di voler ricoprire un incarico dirigenziale nella nuova Inter di Erick Thohir. "Sarei dovuto diventare il nuovo allenatore del Psg, ma questa squalifica me l'ha impedito - le sue parole -. Ma in ogni caso io voglio ricominciare ad allenare".

Il brasiliano ha proseguito spiegando la sua situazione: "Ora come ora non posso prendere licenze in nessun Paese, nemmeno da dilettante. Per questo ho deciso di fare ricorso contro una squalifica ingiusta e fuori misura". L'ex tecnico di Milan e Inter aveva subito la pesante sanzione della Federcalcio francese per la spinta rifilata all'arbitro Alexandre Castro al termine della sfida contro il Valenciennes dello scorso maggio.