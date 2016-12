Legia Varsavia-Lazio, la Bonino ha chiesto il rilascio dei tifosi

14:00 - Continua la querelle Italia-Polonia riguardo i tifosi biancocelesti bloccati a Varsavia lo scorso giovedì poco prima tra Legia e Lazio. Il Ministro degli Esteri, Emma Bonino, ha chiesto all'omologo polacco Sikorski di adoperarsi per liberare gli italiani detenuti e di fare chiarezza sulla vicenda. Dei 149 ultrà fermati inizialmente, 22 sono ancora in stato di fermo: 18 in attesa di giudizio e 4 condannati a scontare pene dai 3 ai 6 mesi di reclusione.

"I connazionali trattenuti sono accusati di adunata sediziosa e aggressione a pubblico ufficiale. Tutti potranno presentare appello e chiedere la scarcerazione su cauzione". Lo ha detto il vice Ministro degli Esteri Marta Dassù in un'informativa urgente alla Camera. Poi continua: "Dalle informazioni raccolte è emerso che solo un limitato gruppo di tifosi ha avuto un comportamento aggressivo nei confronti delle forze dell'ordine, ma la maggior parte no".

Intanto, prima della gara di campionato tra Lazio e Napoli qualche centinaio di sostenitori laziali ha dato vita a un sit-in di protesta davanti alla Farnesina. Non proprio un bel periodo per l'ambiente biancoceleste.