Lega Pro, Salernitana-Nocerina: parole dure di Malagò e Abete

13:29 - Dopo i fattacci di Salerno sono molte le voci dello sport che condannano l'episodio. "Quanto accaduto ieri è sta un' umiliazione per tutti", dice il numero uno del Coni, Giovanni Malagò. Anche Giancarlo Abete torna sull'argomento: "Nel momento in cui non si hanno gli anticorpi per rispondere a una situazione del genere non si deve scendere in campo". Chiosa Ghirelli, direttore generale della Lega Pro: " Sono zone con infiltrazioni criminali"

Poi aggiunge: "E' stata una delle immagini peggiori che abbiamo offerto. Una giornata triste, lo è anche oggi nel giorno in cui dobbiamo riflettere".



Ma riguardo gli episodi del derby campano, Malagò se la prende anche con la Lega Pro: "I responsabili delle cose sono tutti pero' i nostri interlocutori sono chi organizza i campionati. Il Coni su questa partita deve dare un giudizio e i suoi interlocutori sono la federazione e il presidente Giancarlo Abete e' in piena sintonia con il sottoscritto: sono molto arrabbiato, con la Lega Pro perché questo argomento lo conosceva a memoria anche se sono vittime e ostaggi ed e' giusto che si costituiscano parte civile''.



Proprio Abete, a margine di un convegno al Circolo Canottieri Aniene, è intervenuto sull'episodio: "Il comportamento della società e dei tesserati e'incomprensibile e sara' oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia" - ha spiegato parlando della Nocerina - "Nel momento in cui non si hanno gli anticorpi per reggere l'urto di queste situazioni, non si deve scendere in campo. Tutti hanno diritto alla paura, ma il dovere una volta in campo e' quello di rispettarne le regole. Era molto meglio che società e giocatori evidenziassero di non essere nelle condizioni di serenità per scendere in campo perché ci può stare che la forza delle minacce e delle pressioni di soggetti che non hanno nessuna cultura della legalità porti a questo tipo di cose, mentre non ci sta assolutamente quella sceneggiata in campo indecorosa, indegna, che costituisce una ferita e un danno per tutto il mondo calcistico".