Lega Pro, rinviata Nocerina-Lecce per motivi di ordine pubblico 

10:13 - Il prefetto di Salerno ha rinviato a data da destinarsi Nocerina-Lecce, gara del campionato di Prima Divisione (girone B) in programma domenica prossima alle 14.30 a Nocera Inferiore, per motivi di ordine pubblico. Per gli stessi motivi ha ordinato che si giochi fuori dalla Campania il derby Paganese-Nocerina del primo dicembre. I provvedimenti sono figli della sospensione di Salernitana-Nocerina di dieci giorni fa a causa delle minacce ultras.

La Nocerina, dunque, non tornerà sul terreno di gioco di casa domenica prossima, dopo il derby-farsa di Salerno dello scorso 10 novembre. La decisione di rinviare a data da destinarsi Nocerina-Lecce, si legge in una nota, è stata presa dal prefetto Gerarda Maria Pantalone "in conformità con la determinazione adottata dal Comitato di Analisi per la Sicurezza di Manifestazioni Sportive", per "urgenti e gravi necessità pubbliche". La nuova data sarà determinata in sede di Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive, previe intese con la Lega Pro.

Con ulteriore provvedimento, conformemente alla stessa determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, il prefetto ha disposto il divieto di svolgimento nella provincia di Salerno della partita Paganese-Nocerina, programmata l'1 dicembre nello Stadio "M. Torre" di Pagani. La decisione è stata presa dopo aver sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, integrato per la circostanza dai rappresentanti del dipartimento per gli Affari Regionali, Ambientali e Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri e del Coni e dal sindaco di Nocera Inferiore.