Lega Pro, Pontedera giù di morale: ritiro in un night club

15:31 - C'è modo e modo per risollevare il morale di una squadra di calcio dopo un (mezzo) passo falso. Lo sanno bene a Pontedera, lo sa bene soprattutto il vulcanico dirigente granata, Luciano Barachini. La squadra toscana infatti, dopo il deludente pareggio col Prato, è stata portata interamente in "ritiro" nonostante il primato in classifica. Non una punizione, anzi. Per rialzare il morale della truppa la società ha portato tutti al night club.

La reazione delle compagne dei giocatori non sono state rese note, ma la serata - come ha assicurato la dirigenza - è trascorsa spensierata e senza eccessi. Proprio quello che cercava la società per dimenticare il pareggio per 2-2 col Prato che ha rallentato la corsa di vetta del Pontedera. Certo, una maniera originale di "fare gruppo". Toccherà al campo, come sempre, confermare la bontà dell'iniziativa.