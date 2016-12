Lega Pro, Nocerina sconfitta 0-3 a tavolino 

15:28 - Mano pesante contro la Nocerina dopo i fatti del derby di domenica. Il giudice sportivo, infatti, ha inflitto la sconfitta a tavolino per 3-0 nella gara giocata solo per 20' contro la Salernitana. Il giudice, poi, ha deciso di "sospendere ogni decisione in ordine alla dinamica degli eventi e dei fatti che hanno preceduto e causato la situazione... ritenendo necessario un esame più approfondito degli atti ufficiali".

"A seguito di sostituzioni di calciatori eseguite nei primi minuti di gara, esaurendo il numero massimo consentito, e di successive uscite dal campo di calciatori a seguito di infortuni la squadra della società Nocerina è rimasta sul terreno di gioco con soli sei calciatori", scrive nella premessa della sua motivazione il giudice sportivo ricostruendo quanto accaduto domenica nella partita del girone B di Lega Pro prima divisione Salernitana-Nocerina. Il giudice sportivo ricorda anche che "il direttore di gara, rilevando che il predetto numero di calciatori risultava inferiore al limite minimo previsto dalle norme sulle regole di svolgimento del gioco, ordinava la sospensione della gara al minuto ventuno del pt di gara". Il giudice ha anche stabilito un'ammenda di 1.500 euro alla Nocerina "per avere causato notevole ritardo sull'orario d'inizio della gara" ed una dello stesso importo alla Salernitana "perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni e facevano esplodere diversi petardi, senza conseguenze". Gli stessi tifosi, durante la gara, lanciavano poi sul terreno di gioco "bottigliette d'acqua semipiene, senza conseguenze".