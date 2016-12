Lega Pro, anche Neri Marcorè si allena con l'Ascoli

C'era anche Neri Marcorè all'ultimo allenamento dell'Ascoli. L'attore marchigiano, da sempre grande tifoso dei bianconeri, ha fatto visita alla squadra nel campo dove si era radunato il gruppo e si è anche lui allenato con i giocatori agli ordini di mister Bruno Giordano. Un modo per stare vicino alla squadra in questo momento difficile, dopo il fallimento del club di Lega Pro decretato il 17 dicembre scorso.

"Mi è sempre piaciuto venire qua, in qualsiasi circostanza e situazione, sia nei periodi belli che in quelli brutti e ritenevo importante sostenere la squadra", ha detto Marcorè. "Adesso si apre una stagione diversa, speriamo che accada qualcosa a breve: mi auguro che chi acquisterà l'Ascoli ne sia tifoso ancor prima di essere imprenditore. Quanto è successo deve essere sfruttato al meglio per trovare una stabilità e poter ripartire con un progetto lungimirante", ha aggiunto.