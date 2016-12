Lega Calcio: Thohir e i presidenti incontrano Alfano

13:18 - Erick Thohir è arrivato in Lega calcio, accolto dal saluto e dall'applauso di tutti i presidenti e dirigenti di serie A riuniti in assemblea. E' arrivato ale 10.38, evitando i microfoni, accompagnato dal vicepresidente Angelomario Moratti e dal direttore generale Fassone. Una visita attesa, per completare la conoscenza del calcio italiano e di quella Serie A che, per il nuovo numero uno dell'Inter, ha grandi risorse e un grande futuro.

Oltre agli applausi, a Thohir sono arrivate anche le belle parole di Lotito e di Ghirardi ("E' un bene che i grandi presidenti tornino in Lega", ha detto il numero uno del Parma). In Lega calcio è arrivato anche Andrea Agnelli (con le stampelle, dopo l'infortunio occorsogli la scorsa settimana). Ma, un po' a sorpresa, quando Thohir era nel salone della Lega, non si è visto Adriano Galliani. In Lega sono arrivati, per il Milan, Gandini e l'avvocato Cantamessa.

Poi alle 11,50, Thohir ha lasciato la Lega calcio, evitando -così come all'ingresso- le domande dei cronisti in attesa. Poco dopo, è arrivato Galliani: dunque, è mancato l'incontro dell'amminsitratore delegato rossonero col nuovo padrone dell'Inter.

LA VISITA DI ALFANO

I presidenti della serie A poi hanno incontrato il vicepremier, Angelino Alfano. ''Sono qui con i presidenti di serie A per ribadire la linea dura contro violenti e criminali'', ha detto arrivando in Lega Calcio a Milano Alfano. ''Negli ultimi mesi abbiamo operato una bonifica facendo sì che violenti e criminali non fossero autorizzati a entrare, ora - ha annunciato Alfano prima di incontrare i presidenti di serie A insieme al presidente della Federcalcio Abete e al capo della polizia Pansa - dobbiamo lanciare la fase 2, cioé l'ammodernamento degli stadi e la costruzione di nuovi stadi sul modello di Brighton, dove trascorrere la giornata in famiglia,idonei anche ad ospitare manifestazioni culturali di altro genere''.

''Per farlo bisogna fare squadra tra lo Stato e le società di gestione. La nostra ambizione - ha concluso Alfano - è che si possano costruire anche stadi nuovi per rendere più belle architettonicamente alcune zone delle nostre città''.