Le Ferrari di Totti e Del Piero sono in vendita

15:57 - A poche ore dalla scoperta della Ferrari 550 Maranello di Alessandro Del Piero in vendita a 49 mila euro,il sito per la compravendita di auto online AutoScout24 offre sul web anche la Ferrari 456M GTA che era stata di proprietà di Francesco Totti.Rispetto a quella dell'ex bianconero, la berlina immatricolata dal 'Pupone' nel 1998 è ancora più conveniente: il concessionario Gruppo Buanne di Macerata Campania la vende infatti a circa 39 mila euro.

Nella scheda visibile nel sito di AutoScout24 la Ferrari 456M GTA del capitano della Roma viene descritta genericamente come ''veicolo non fumatori, pacchetto sportivo, sedili sportivi, cerchi in lega, immobilizzatore elettronico, ESP, airbag e antifurto''. Come già è accaduto per la Ferrari di Del Piero, il popolo di Facebook si sta scatenando a commentare il post dedicato al bolide appartenuto all'idolo della Roma che, notoriamente, è un appassionato delle auto di Maranello.



La Ferrari 550 Maranello del fantasista del Sidney è nera, ha gli interni in pelle dello stesso colore e tutti gli equipaggiamenti di serie, tra cui sedili riscaldati, ABS, airbag passeggero e antifurto. Il prezzo per la vendita è fissato a 49 mila euro