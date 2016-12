Lazio, Vladimir Petkovic porta la squadra a giocare a Paintball

15:09 - Vladimir Petkovic ha portato la squadra a giocare a Paintball per ricostruire il gruppo e tentare di chiudee al meglio il 2014: "Abbiamo visto che individualmente non si può ottenere niente, ma soltanto con piccoli e grandi gruppi si può dare supporto al compagno e vincere l'avversario". L'allenatore della Lazio ha parlato dei prossimi avversari nella conferenza stampa della vigilia: "Il Verona è la rivelazione del campionato ma dobbiamo dominarli".

Curiosa trovata dell'allenatore della Lazio, Vladimir Petkovic, che per ricreare il gruppo porta i suoi ragazzi a giocare a Paintball. Durante la conferenza della vigilia dell'impegno contro il Verona giustifica la sua scelta: "Non abbiamo detto niente ai giocatori per fargli una sorpresa, si è rivelata una giornata molto positiva. Abbiamo visto che individualmente non si può ottenere niente, ma soltanto con piccoli e grandi gruppi si può dare supporto al compagno e vincere l'avversario".



L'allenatore di Sarajevo poi, ha analizzato i prossimi avversari: "Il Verona è la rivelazione del campionato, mix di giovani ed esperti: in casa ha fatto tantissimi punti. Noi dobbiamo andare sul suo campo per dominare. Un regalo per i tifosi? Spero di si, con il lavoro fatto finora meritiamo questi tre punti. Cerchiamo di chiudere l'anno in maniera positiva".



Infine Petkovic chiosa con il bilancio del 2013: "Abbiamo avuto molti infortuni, troppe cose andate contro. Vedendo i punti accumulati l'anno scorso, vedendo la vittoria in Coppa Italia, come ci siamo comportati in Europa, dico che è positivo. Ci mancano 6-7 punti in questo campionato. Cosa mi aspetto dal 2014? Più fortuna e salute nella squadra. Cerchiamo di fare un gruppo positivo, che crede nel lavoro e nel risultato, anche nei momenti difficili".