Lazio, vittoria Uefa: annullata la squalifica

17:56 - In attesa di capire come sarà l'immediato futuro, la gara di Europa League a Cipro, di campionato contro il Cagliari e il destino di Petkovic, la Lazio una prima vittoria l'ha messa a segno. L'Uefa ha accolto in parte il reclamo del club di Lotito, annullando la chiusura dello stadio per Lazio-Apollon del 7 novembre (cori razzisti, l'accusa), imponendo la chiusura solo della Curva Nord.



E il futuro di Petkovic? Prima le parole in Lega: Petkovic non è in discussione, ma gli devo parlare. Poi la telefonata all'allenatore: martedì nel pomeriggio. Ora l'attesa delle due partite, contro l'Apollon di Limassol e il Cagliari: da questi 180 minuti, Claudio Lotito si attende una scossa, una Lazio che sappia riemergere dal girgiore di questo autunno lontano dai e dale ambizioni estive. E la squadra va verso Cipro, prima delle due tappe. Fatali.

Il martedì a Formello è trascorso senza scossoni. Petkovic ha parlato alla squadra, era presente il diesse Igli Tare, poi al telefono il colloquio col presidente. Poco è trapelato, se non la sostanziale fiducia nei confronti dell'allenatore e del progetto che si sta sviluppando. Si temevano contestazioni, a Formello, e non ci sono state. Si attendono gli sviluppi e quello che alla Lazio si chiede in queste ore, ovvero riprendere il cammino della scorsa stagione: andare avanti in Europa League e rientrare fra chi lotta per un posto in Champions.

Le prossime due tappe indicheranno la strada, la via d'uscita. Non ci sono ipotesi immediate di chissà quali ribaldoni. Pur restando i nomi di Edy Reja e Sinisa Mihajlovic sullo sfondo di una inquietudine, questo sì: l'inquietudine rimane.