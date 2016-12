Lazio, Senad Lulic lancia la nuova linea di abbigliamento

10:35 - La Lazio e Senad Lulic stanno passando un brutto momento. Questo però, non ha impedito al giocatore di lanciare la nuova linea di abbigliamento, in collaborazione con Macron, chiamata "Lulic71", in onore del gol realizzato al minuto 71 che ha deciso la scorsa finale di Coppa Italia contro la Roma ,e che ha scritto una nuova pagina nella storia dei derby capitolini. Le magliette saranno in vendita presso i negozi Lazio Style.

Macron annuncia, tramite un comunicato stampa, la nuova linea di abbigliamento:

"Bologna, sabato 21 settembre 2013- Macron e Senad Lulic, campione bosniaco della Lazio, annunciano la nuova linea di abbigliamento Lulic71, che verrà interamente presentata il prossimo dicembre.



Tutto ha preso avvio il 26 maggio dal 71' minuto di gioco della finale di Tim Cup dello scorso maggio, quando Lulic ha realizzato il gol-vittoria della Lazio contro la Roma, nel derby che valeva la Coppa Italia 2013. Anziché indossare il numero 71 sulla maglia da gioco, Senad Lulic, in collaborazione con Macron, leader nella produzione di active sportswear e sponsor tecnico della S.S Lazio, ha deciso di trasformarlo in un vero e proprio brand dando vita a Lulic71.



L'ufficio stile dell'azienda bolognese, assieme al campione ha dato così vita ad una collezione di polo e T-Shirt, che oltre al logo Lulic71, riportano la patch stilizzata della Coppa Italia a ricordo della fantastica impresa del team laziale dello scorso 26 maggio."