Lazio, scontri anche a Varsavia: fermati 197 tifosi

13:53 - Sono 197, secondo fonti della polizia polacca, i tifosi della Lazio fermati a Varsavia dove si è giocata la gara di Europa League con il Legia. Intorno alle 16, in via Ulica Marszalkowska (pieno centro città) i supporter laziali hanno iniziato un lancio di pietre e bottiglie contro le forze dell'ordine. Sono stati quindi circondati dagli agenti in tenuta antisommossa. In 120 saranno processati per direttissima. Amaro Petkovic: "Questo non è sport".

Il tutto è cominciato alle prime luci del giorno quando cinque tifosi biancocelesti, che erano appena rientrati in albergo, sono stati aggrediti da alcuni supporter del Legia che hanno anche fatto irruzione all'interno dell'hotel. Immediato l'intervento della polizia polacca, che ha perquisito tutte le stanze dei tifosi della Lazio trovando un borsone contenente alcuni oggetti contundenti. Di qui la decisione di fermare i 17 tifosi biancocelesti che alloggiavano nell'albergo per poi processarli per direttissima. A parte uno, sono stati liberati tutti, con obbligo di tornare in Italia e con il divieto di assistere alla partita.

La questione non è però finita qui, perché nel pomeriggio, intorno alle 16, in Ulica Marszalkowska, i laziali hanno cominciato a lanciare pietre e bottiglie contro le forze dell'ordine. Circondati dagli agenti in tenuta antisommossa, in 180 sono stati fermati e condotti nelle varie stazioni di polizia per essere interrogati. Di questi, una sessantina sono stati rilasciati tra il primo e il secondo tempo della partita, mentre gli altri finiranno sotto processo per direttissima domattina.

Fortunatamente almeno all'interno dello stadio non è successo nulla. Le due tifoserie non sono entrate in contatto e la partita, sotto il profilo dell'ordine pubblico, è finita via liscia.