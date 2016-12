Lazio, scarcerati in Polonia 12 tifosi 

19:54 - Sono stati scarcerati 12 tifosi della Lazio fermati in Polonia prima della partita di Europa League contro il Legia Varsavia, lo scorso 28 novembre. Lo ha annunciato il portavoce della procura di Varsavia, Przemyslaw Nowak. I tifosi "hanno riconosciuto i fatti, accettato pene di carcere con la condizionale e si sono impegnati a rispettare l'interdizione di non assistere a partite di squadre polacche". Restano in prigione gli ultimi 6 ultras.

E' quanto risulta all'ambasciata italiana in Polonia. Dei 22 tifosi destinati inizialmente al carcere di Bialoleka, 4 erano stati liberati lo scorso 12 dicembre, come annunciato dal Ministro degli Esteri Emma Bonino. Il contingente adesso si è ulteriormente ridotto di numero.