Lazio, scarcerati i primi quattro tifosi arrestati a Varsavia

22:58 - "Sono usciti i primi quattro italiani in Polonia". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Emma Bonino facendo riferimento ai 22 tifosi della Lazio ancora in carcere a Varsavia e arrestati il 28 novembre prima del match di Europa League contro il Legia. I quattro, ancora in attesa di giudizio, sono stati processati e il giudice ha accolto la loro richiesta di patteggiamento. "Altri quattro saranno liberati domani", ha aggiunto la Bonino.

Fine dell'incubo, dunque, per i primi quattro tifosi, che lasceranno il carcere di Bialoleka e potranno fare rientro in Italia. Per quanto riguarda le sanzioni si parla di 2 anni con la condizionale, 3 anni di Daspo europeo e 500 euro di multa, di cui 100 in beneficenza. Stessa sorte toccherà venerdì ad altri quattro e martedì prossimo agli ultimi quattro, gli otto cioè ancora in attesa di giudizio. Per quanto riguarda i 10 ultras già condannati, cercheranno di ottenere gli arresti domiciliari a Varsavia la prossima settimana.