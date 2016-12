Lazio, Reja: "Possiamo toglierci delle soddisfazioni"

17:30 - Edy Reja torna sulla panchina della Lazio e raccoglie una squadra allo sbando per riportarla in alto: "Possiamo toglierci delle soddisfazioni, già quest'anno", sono infatti queste le prime parole del nuovo allenatore biancoceleste che punta a risalire in campionato, andare più avanti possibile in Europa e a bissare il successo della Coppa Italia. Da domani inizia la sua seconda vita a Formello quando dirigerà il primo allenamento.

Reja è nella Capitale per discutere con il ds Tare del nuovo staff: per esigenze di budget l'allenatore in seconda dovrebbe essere Simone Inzaghi, promosso dagli Allievi alla prima squadra.