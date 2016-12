Lazio, Petkovic: "Qui sento la fiducia di tutti"

15:02 - Vladimir Petkovic cerca il riscatto dopo la brutta sconfitta interna contro il Napoli e le contestazioni piovute su di lui e sulla squadra: "Non tocca a me dire se sento la fiducia intorno. Per quanto vedo in allenamento e intorno ho la fiducia di tutti quanti: io cerco di portare tranquillità e positività all'interno della squadra". Poi aggiunge: "Con il Torino non possiamo sbagliare e concedere niente, dobbiamo portare a casa i tre punti".

La Lazio cerca una vittoria che manca in stagione da più di un mese, precisamente dalla partita del 27 ottobre contro il Cagliari, ma Vlado non demorde: "Come sempre dobbiamo fare meglio che nelle occasioni precedenti, essere veramente più concreti e far di tutto contro una squadra buona, in un buon momento, con ottimi giocatori soprattutto davanti".

La sfida contro i granata arriva dopo il ko contro il Napoli e il confronto tra Lotito e la squadra: "Anche il presidente ha avuto colloqui individuali con i giocatori"- ha rilevato -"abbiamo analizzato con serenità la partita: meritavamo di ottenere tanto di più ma, con errori individuali, abbiamo perso".