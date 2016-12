Lazio, Petkovic: "Non sono in difficoltà"

10:23 - Alla vigilia del match di Europa League col Trabzonspor Vladimir Petkovic allontana le critiche: "Leggo che sono in difficoltà, ma non penso sia così, alti e bassi ci possono stare. Io sono serenissimo, voi non lo so", dice il tecnico della Lazio riferendosi ai giornalisti. Penso che abbiamo ottenuto ciò che abbiamo meritato anche considerando le squadre fin qui incontrate. Quando saremo al completo potremo fare meglio e ottenere risultati importanti".

Riguardo l'11 da mandare in campo, Petkovic preferisce non dare indicazioni precise: "Turnover? No. Io penso solo a mettere in campo quelli che sono i migliori al momento". Per quanto riguarda la partita di giovedì, il tecnico non si nasconde: "Loro sono un' ottima squadra, ma noi siamo i favoriti e cercheremo di onorare questo titolo". Stuzzicato infine nuovamente sulla formazione, e in particolare sul possibile impiego di Felipe Anderson e Perea, veri e propri oggetti misteriosi fino a questo momento, l'allenatore laziale risponde piccato: "Non so, sono ragazzi che hanno voglia di sacrificarsi per la squadra, e quando avranno la possibilità aspetto che mi diano risposte e conferme positive - continua Petkovic -. Ma voi scrivete sempre, certe volte per avere un tema lo fate dopo anche solo un palleggio di questi giovani. Sono arrivati due settimane fa, non conoscono tantissimo i compagni e non ho intenzione di bruciarli. Cerco come ho sempre fatto di inserirli poco a poco. Domani vedremo cosa potranno dare se giocheranno".