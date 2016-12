Lazio, Petkovic non si esalta: "Sentiamo molto la pressione"

23:50 - Nonostante la vittoria col Cagliari, Vladimir Petkovic non nasconde il momento delicato che sta passando la sua Lazio: "Se avessimo perso oggi sarebbe stato tutto un altro discorso, ora c'è un po' di positività, ma sentiamo la pressione". "Klose è uno dei leader della squadra, mi fa piacere che abbia dimostrato il suo carattere forte - ha aggiunto -. Complimenti ai ragazzi che sono rimasti concentrati fino alla fine".

I tre punti conquistati dopo un mese di digiuno non hanno dunque scacciato i fantasmi di Petkovic, dispiaciuto per la forte contestazione alla fine del primo tempo. "Dopo i fischi abbiamo perso il filo e subìto psicologicamente", ha spiegato il tecnico biancoceleste. "Ringraziare Klose per aver salvato la panchina? Questo lo dite voi, non c'è stato neanche un segno di questo da parte della società".

KLOSE: "SIAMO CON PETKOVIC"

Dopo aver cambiato volto alla partita, Klose suona la carica: "tasera abbiamo giocato bene, vinto tanti duelli importanti. Quando si lavora così arriva il risultato. Non sono ancora al 100%, ho giocato poche partite e ora devo riprendere un po' il ritmo. Tra qualche partita tornerò al top". Quanto alla crisi di risultati, il tedesco non ha dubbi: "Lazio in crisi? Io non l'ho vista, abbiamo sempre creato tante occasioni ma non segnavamo e siamo anche stati sfortunati. Ora dovremmo vincere le prossime partite, con il Milan sarà molto difficile, perchè anche loro stanno attraversando un momento di crisi, e quando si passano certi momenti c'è ancora più rabbia". Infine l'ennesimo attestato di fiducia per tecnico e supporter: "Petkovic? Noi siamo con lui. Grazie ai tifosi per stasera, erano tantissimi".