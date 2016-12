Lazio: Petkovic lascia, sarà il c.t. della Svizzera. Ma la Federazione nega tutto

17:46 - Petkovic lascerà la Lazio per diventare il nuovo c.t. della nazionale Svizzera. Nonostante le smentite, per i media elvetici la trattativa è conclusa e l'ufficialità potrebbe arrivare in giornata, per lui sarebbe pronto un contratto biennale. L'allenatore siederà sulla panchina dei quattro cantoni dal prossimo luglio, dopo aver batutto la concorrenza di Tami, allenatore dell'Under 21 elvetica. Ma, intanto, in un comunicato, la Federazione smentisce tutto.

IL COMUNICATO DELLA FEDERAZIONE

"La Federazione svizzera (SFV), nella riunione odierna del 29 novembre 2013, ha formalizzato l'addio di Ottmar Hitzfeld dalla panchina della Nazionale maggiore. Il nuovo allenatore non è ancora stato scelto. I membri del Comitato Esecutivo, tra cui Peter Gillieron (Presidente della SFV), nonché il delegato delle squadre nazionali, Peter Staldemann, informeranno al più presto il consiglio centrale della SVF sulla decisione in merito al nome del nuovo selezionatore della Nazionale".

LOTITO: "PETKOVIC NON MI HA DETTO NULLA"

Claudio Lotito sembra cadere dalle nuvole alla notizia che Vladimir Petkovic lascerà la Lazio a fine stagione per sedersi sulla panchina della Svizzera. "A me Petkovic non ha comunicato nulla. Sono abituato ad affrontare i problemi quando mi vengono posti in via formale e invece il problema non si pone. A me non risulta - ha detto il presidente biancoceleste - . Nessuno mi ha comunicato ufficialmente questa intenzione. Mi porrò il problema quando mi verrà posto, se mi verrà posto. Non mi sembra che l'atteggiamento di Petkovic sia all'insegna della smobilitazione, tutt'altro. Sappiamo che Petkovic è un buon allenatore, lo abbiamo sostenuto come avete visto anche quando a gran voce ne è stata chiesta la rimozione". Potrebbe gestire due squadre? "Nel momento in cui mi verrà posto il problema, se si creerà... se ci saranno le condizioni per fare delle valutazioni le faremo. Le abbiamo sempre fatte, con serenità. La Lazio è sempre stata pronta a trovare delle soluzioni e a non farsi trovare impreparata. L'indiscrezione arriva dalla Svizzera e gli svizzeri sono precisi? Non lo so, può darsi che ci siano degli orologi che vanno troppo avanti".