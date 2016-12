Lazio: Petkovic "La Svizzera? Voci che non mi interessano, io penso al Legia"

14:06 - In casa Lazio la vigilia della sfida di Europa League contro il Legia Varsavia è agitato dalle voci che vogliono Vladimir Petkovic alla guida della Nazionale svizzera dopo i Mondiali in Brasile. "Non voglio farmi pubblicità o attirare le voci della stampa - ha detto il tecnico biancoceleste - Queste cose non mi interessano, sono voci di corridoio, niente è confermato e domani abbiamo una partita molto importante per rimanere in Europa".

Sul momento della Lazio: "In certi momenti bisogna confrontarsi e valutare la situazione - ha proseguito Petkovic - Sappiamo che non abbiamo fatto una bellissima figura ma anche che la Samp ha tirato due volte. Non è tutto così nero come è stato disegnato, dobbiamo e sappiamo di potere fare meglio già a cominciare da domani, con la positività e con l'aiuto reciproco. Ci serve fare cerchio per superare le difficoltà avute. Cosa mi rimprovero? Chi lavora sbaglia, ma cercherò sempre di dare il mio meglio, così come i giocatori e la società. Ho diverse responsabilità, ne abbiamo discusso, cerchiamo di correggerci e di andare nella strada giusta".