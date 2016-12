Lazio, Petkovic: "La squadra sta giocando bene e con un gol sbloccheremo tutto"

10:07 - La Lazio è stata fermata dall'Apollon Limassol ma Vladimir Petkovic continua a guardare al futuro con fiducia: "La squadra sta giocando bene e con un gol si sbloccherà tutto". Secondo il tecnico alla sua squadra è mancato "un pizzico di fortuna, anche in certi rimpalli". In merito al discorso qualificazione Petkovic aggiunge: "Ci crediamo, perché abbiamo ottenuto due pareggi fuori casa e una vittoria in casa. Dobbiamo continuare su questo ritmo".

"Ho visto una risposta di qualità, ma poco concreta. Abbiamo giocato contro un buon avversario, che in casa può fare la differenza" sottolinea Petkovic. Il rammarico per il risultato non può essere tuttavia nascosto: "Vincendo contro l'Apollon avremmo archiviato il girone, ma non ce l'abbiamo fatta". Il bosniaco individua infine i mali di cui soffrono i capitolini: "Tatticamente non manca niente, manca la cattiveria sull'ultimo passaggio che mette un compagno davanti la porta e nelle conclusioni". La speranza del tecnico è di ritrovare questa cattiveria già nella sfida con il Cagliari.