Lazio, Petkovic: "La squadra mi segue. Io non mi arrendo" 

23:09 - Vlado Petkovic e la crisi della Lazio. "Da troppe settimane circolano voci negative attorno a noi, e non siamo nella posizione per contrastare queste voci coi dati di fatto". I tre punti nelle ultime sei partite sono la condanna del momento-no laziale. "Abbiamo perso senza meritarlo. Abbiamo pagato a caro prezzo una sola indecisione difensiva. Poi siamo stati poco concreti, attaccanto tanti e concludendo poco".

La domanda: sente di aver ancora in mano la squadra? "Io credo di sì. Altrimenti non si gioca all'attacco per il novanta per cento di una partita: la squadra lotta, soffre". Crede che sia necessario il ritiro anticipato, come ipotizzato alla vigilia in caso di sconfitta? "Non penso, credo di no. Abbiamo dato tutto, senza saper sfruttare le occasioni, l'ultimo passaggio". E poi: "Sabato ho parlato col presidente, e mi ha detto di stare tranquillo".

E ora Giampiero Ventura. "La Lazio ha incontrato un Torino che ha giocato da squadra vera, al centouno per cento. E' questo lo spirito che voglio. L'1-0 di Glik abbiamo saputo gestirlo come si deve, e anzi abbiamo sprecato tre-quattro contropiede in maniera quasi incredibile. La Lazio ha attaccato per tutto il secondo tempo e non le abbiamo concesso niente, o quasi".

Due nomi: D'Ambrosio e Cerci. "D'Ambrosio ha vissuto una settimana piuttosto tormentata. Volevo preservarlo, poi nel riscaldamento si è fatto male El Kaddouri e ho deciso di schierarlo. Il futuro di D'Ambrosio a gennaio? Non lo so, è il presidente che decide. Fino a quando resta qui, io lo alleno e lo voglio come oggi, con lo spirito del Toro nel sangue". E Cerci, ammonito per proteste dopo aver subito un fallo, non sanzionato? "Ho smesso di polemizzare. All'inizio della stagione ho mosso le mani e mi hanno cacciato...".