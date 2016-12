Lazio, Petkovic: "Io ct? Notizie false, onorerò il contratto"

20:35 - Alla vigilia della sfida col Napoli, Vladimir Petkovic torna sulle voci che lo vogliono ct della Svizzera. "Mi fa piacere che il mio nome circoli anche in Svizzera, mi dà ragione che in questi anni ho fatto bene - ha detto l'allenatore della Lazio - . Ma non ci sono novità da aggiungere. Fino adesso non ho mai messo in dubbio il mio contratto e la mia intenzione onorare fino alla fine il contratto con risultati migliori di quelli di adesso".

Certo che questa situazione potrebbe non fare bene a una squadra già in un periodo delicato. "Non vivo con se e i ma. Non sono abituato a proiettarmi nel futuro, l'importante è la partita di lunedì sera. Squadra disturbata dalle voci? Io non vedo e non sento nessuna situazione, perché non esiste. C'è stato un ping-pong tra Svizzera e Italia con informazioni false che hanno creato un po' di casino esterno. All'interno, invece, siamo tranquilli, non ci sono problemi. La pressione uno se la può mettere da solo e quando perde il potere, ma a me sembra di averlo ancora in mano".