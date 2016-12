Lazio, Petkovic in cerca di conferme: "Contro il Genoa come contro il Milan"

16:16 - Ripartire dal secondo tempo di Milano: questo l'obiettivo della Lazio di Petkovic in cerca di conferme contro il Genoa: "Adesso dobbiamo trovare i tre punti" ha dichiarato il tecnico biancoceleste. "Contro il Milan abbiamo giocato una grande ripresa. Obiettivo quarto posto? L'obiettivo è recuperare gli infortunati. Radu? Devo valutare la sua condizione fra oggi e domani. Hernanes? Si sta ritrovando, ci vorrà ancora un po' di tempo".

"Dobbiamo avere maggiore consapevolezza e fiducia" ha continuato Petkovic. "Ci manca ancora il cinismo e la concretezza. Abbiamo iniziato una piccola serie, ora serve qualche vittoria di più. Sono sicuro che faremo anche quest'anno una bella figura". Dopo la vittoria sul Cagliari, e il pareggio a Milano, ecco il Genoa: "Con la fuga di Roma, Juve e Napoli resta il quarto posto? L'obiettivo è recuperare i giocatori per domani. Fare progressi continui contro un buon avversario che attraversa un buon momento come il Genoa: tutto il resto viene dopo. Se non si è concentrati al 100% per 90' si rischia; lo abbiamo visto nella passata stagione, quando fummo puniti con un contropiede perdendo la partita".