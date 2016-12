Lazio, Petkovic: "Esonero? Non riesco a immaginarlo"

18:18 - Il 4-1 di Verona potrebbe rappresentare il capolinea della sua avventura alla Lazio, ma Vladimir Petkovic non riesce a pensare all'esonero: "Ho un contratto fino al 2014 - le parole del tecnico a Mediaset Premium a fine gara -, altre situazioni non riesco ad immaginarle. Sembra assurdo dirlo alla luce del 4-1 finale, ma abbiamo dominato. Ci sono state tante occasioni per noi e il risultato non rispecchia l’andamento della gara".

Petkovic analizza così il suo momento difficile, con la Lazio che sembrava essersi rialzata la settimana scorsa contro il Livorno ma oggi è ripiombata nella crisi: "Ogni allenatore sa che non può stare tranquillo, questa volta tocca a me ma si vedrà cosa riserverà il futuro. In questa parte di stagione abbiamo creato tanto e ottenuto poco - ha concluso Petkovic -, sia davanti sia dietro facciamo qualche errore di troppo e questo ci fa perdere un po' di fiducia".