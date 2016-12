Lazio, Petkovic: "Dobbiamo ripartire, ora contano solo i 3 punti"

17:19 - Vladimir Petkovic insegue una vittoria in campionato che manca dallo scorso 27 ottobre. "Dobbiamo ripartire, adesso contano solo i 3 punti. Tutto il resto va in secondo piano". A Genova si va verso una conferma della difesa a 3 anche se, in merito, Petkovic aggiunge: "Dipende dai giocatori che vanno in campo, loro fanno la tattica. Domani deciderò". Su Keita, autore del gol di Parma: "Deve rimanere con i piedi a terra ma migliorerà ancora".

"Abbiamo fatto un bel lavoro di recupero e rafforzamento fisico in queste settimane. Vedo bene la squadra, un po' meno quelli che sono tornati negli ultimi giorni perché devono trovare le giuste misure"- continua- "Cercherò e troverò i tempi anche per poter lavorare con i Nazionali. Hanno bisogno di un lavoro di fondo per migliorare la loro condizione psicofisica.

Vlado si sofferma anche sui singoli: "Lulic sarà convocato, domani vedremo quanto giocherà, comunque sta bene. Felipe Anderson? Ultimamente ho sentito troppe critiche al ragazzo. Ha 20 anni, è giovane e ci vuole tempo per assimilare ritmi e idee europee. Con i giovani si deve avere pazienza, mai esaltarli troppo, mai criticarli eccessivamente".

Infine, Petkovic, smentisce qualsiasi problema di convivenza in campo tra Ledesma e Biglia: "Giocatori di qualità come loro possono e devono giocare insieme, ogni volta giocheranno i due che saranno più in forma. Anche a Parma abbiamo visto che i due possono coesistere, non vedo problemi".