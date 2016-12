Lazio, Petkovic: "Col Cagliari non mi gioco la panchina"

16:18 - E' un momento davvero difficile per la Lazio di Vladimir Petkovic che, dopo la vittoria della Tim Cup nel derby della passata stagione, sembra aver perso il polso di una squadra apparsa demotivata in questo inizio di stagione. Nel lunch match della nona giornata di Serie A, i biancocelesti affronteranno il Cagliari all'Olimpico: "Non penso che sia una partita decisiva per me. Ho avuto garanzie di rimanere? A me non servono garanzie, sono convinto del lavoro svolto". A due giorni dalla sfuriata del presidente Lotito a Formello, Petkovic spiega: "A me non ha detto niente, è stato motivante e categorico con la squadra, ha espresso le pretese legittime della società. Sappiamo che dobbiamo dare il 120% e lui l'ha ribadito".

A chi afferma che alcuni giocatori stiano remando contro, il tecnico replica: "Non è importante, tutti dobbiamo remare nella stessa direzione. Serve però cinismo maggiore, spesso abbiamo pagato errori banali o 5 minuti di black-out. La matematica dice che non abbiamo fatto tanto bene, ma non abbiamo meritato tante delle sconfitte avute - conclude Petkovic -. Il momento non è così catastrofico ma lo diventa se non otteniamo tre punti perché con i pareggi non si va avanti".