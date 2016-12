Lazio, Petkovic: "Alla Roma gira tutto bene"

13:59 - Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Lazio torna in campo nel lunch match dell'ottava giornata a Bergamo contro l'Atalanta. Il tecnico Vladimir Petkovic analizza la situazione dei suoi giocatori: "Vedo il bicchiere mezzo pieno, Pereirinha e Novaretti sono tornati - spiega - . Per giovedì aspetto il ritorno di Radu. Ho visto la squadra in modo positivo". "La Roma? Le gira tutto bene...", ha aggiunto.

Petkovic riabbraccia Biglia, Gonzalez e Klose: "Sono a disposizione, saranno convocati - continua -. Klose non è al 100%, ma ci sono tante partite, 60 minuti possono essere utili. Vale lo stesso per i sudamericani che in questa settimana avranno possibilità di recupero. Non giocheranno entrambe le partite, così facendo avremo tutti al massimo".



Non poteva ovviamente mancare una battuta sulla Roma al comando della classifica a punteggio pieno dopo 8 partite: "Ognuno deve guardare il proprio orticello e guadagnare più punti possibili - prosegue Petkovic -. Alla Roma gira tutto per il verso giusto, complimenti a loro per quello che stanno facendo perché non è semplice. Noi faremo 10-15 partite in più di loro in questa stagione, ma sono ottimista".



Fuori casa la Lazio ha perso 2 gare pareggiando solo col Sassuolo. A Bergamo i biancocelesti vogliono centrare i primi 3 punti esterni: "Bisogna vedere come le squadre reagiranno nei momenti di difficoltà. Noi l'abbiamo fatto bene. Ora dobbiamo fare bene anche fuoricasa, dove fino ad adesso abbiamo avuto maggiori difficoltà - conclude -. Dobbiamo superare questo tabù, dobbiamo uscire sempre dal campo a testa alta".