Lazio, Lotito fa benedire Formello e la squadra da un prete

00:48 - Un prete per far decollare la Lazio. E' questa la ricetta adottata da Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste ha portato a Formello un sacerdote per benedire il centro sportivo e la squadra. Il tutto è accaduto prima della trasferta di Parma. E' questa la risposta ai presunti maghi che avrebbero aiutato la Roma. Del resto il patron era stato chiaro: "Ma quali maghi e maghetti. Io sono devoto di Santa Romana Chiesa: agli esoterismi non credo".