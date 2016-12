Lazio, Klose fuori venti giorni 

11:57 - Brutte notizie per la Lazio. L'infortunio di Miro Klose, infatti, costringerà Petkovic a fare a meno di lui per tre settimane a causa della lussazione alla spalla rimediata a Parma. "La spalla è dolente, il tedesco aveva già subito due lussazioni. E' partito per la Nazionale, abbiamo contatti con il medico tedesco e aspettiamo notizie. Dovrà comunque osservare una ventina di giorni di riposo", ha spiegato il medico biancoceleste, Roberto Bianchini.

A Lazio Style Radio il dottor Bianchini ha fatto il punto sull'infermeria laziale: "Ederson aveva accusato un piccolo fastidio, l'accertamento ci ha tranquillizzati. Si tratta di una piccola contrattura già assorbita, senza nessuna lesione. Lulic migliora lentamente, come da programma. Il miglioramento clinico c'è, se tutto prosegue bene finirà il differenziato, farà un altro controllo e poi si potrà aggregare al resto del gruppo. Konko? E' a disposizione". Su Biava: "Dal cambio di scarpa, tra quella di ginnastica e lo scarpino, abbiamo avuto una risposta positiva. Se tutto andrà bene caricherà ancora di più, per cercare di tornare in un paio di settimane. Dias anche è in fase di recupero".