Lazio, Klose diventa un caso: rientro più lontano e parole d'addio

15:49 - A un mese dalla lussazione alla spalla destra rimediata col Parma, il rientro di Klose è stato nuovamente rimandato. Il tedesco si allena con la squadra da 10 giorni, ma venerdì ha comunicato di non sentirsi ancora al 100%. E difatti non è stato convocato per il Torino. Intanto il suo futuro è sempre più lontano dalla Lazio: "Mi hanno offerto il rinnovo, ma ho proposte dagli Usa e mi piacerebbe il Bayer Leverkusen".

La stagione di Klose, sin qui, è stata tormentata e condizionata dagli infortuni. Sono nove le presenze in questo campionato, con due sole reti all'attivo. In Europa League, invece, non ha mai messo piede in campo. Secondo i più maligni, il tedesco ha in testa solo il Mondiale brasiliano e, per questo motivo, non avrebbe intenzione di correre alcun rischio.



C'è poi un'altra questione che preoccupa i tifosi della Lazio. Klose, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2014 e non sembra avere troppa intenzione di rinnovarlo. Le ultime dichiarazioni, rilasciate a lancenet.com.br, sono decisamente chiare: "Ho un contratto con la Lazio fino a giugno e mi hanno proposto di prolungare. Ma ho ricevuto in passato un paio di proposte dalla Mls americana, sarebbe interessante visto che anche Gerd Muller andò negli Usa. E poi penso di giocare un paio d'anni nel Bayer Leverkusen perché con me sono sempre stati carini. Comunque non hoi intenzione di smettere e voglio giocare ancora per un po'".