Lazio, Hernanes difende Petkovic: "Grande allenatore, sono con te"

12:26 - "Bravo Vladimir Petkovic grande allenatore e grande carattere!! Sono con te". Hernanes difende così, con un post su Facebook, il tecnico della Lazio fischiato dai tifosi dopo lo scialbo pareggio in Europa League con il Trabzonspor. "Non lo so se questo è il momento giusto - scrive il centrocampista brasiliano -; neanche se è una cosa giusta da fare! Ma chi se ne frega! Volevo utilizzare il mio Facebook per fare i complimenti al nostro mister!".



"In questo momento siamo un po' in difficoltà e lui deve andare dopo ogni partita a spiegare cosa sta succedendo - rileva -, che è una cosa naturale del calcio, può capitare un momento in cui le cosa non girano bene. Una cosa la so: dopo aver vinto la finale di coppa Italia era semplice e qualsiasi persona poteva andare lì e ricevere i complimenti. Ma in questo momento sono poche le persone che sarebbero in grado di comportarsi come una persona di principi e che preserva sempre la squadra come lui ha sempre fatto!!".

Il post pubblicato stamani dal biancoceleste e già oggetto di numerosi commenti da parte di tifosi, che invitano i giocatori a "tirare fuori l'orgoglio" e che contestano loro di "essere svogliati'' e ''non essere più quelli dello scorso anno".