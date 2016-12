Lazio, caos panchina: Lotito punta tutto su Murat Yakin

15:17 - E' un natale caldo, anzi caldissimo in casa Lazio: il presidente Lotito ha deciso, si cambia: via Petkovic. L'esonero non è ancora ufficiale perchè ballano 600mila per la risoluzione del contratto. Tra il numero uno biancoceleste e l'allenatore è braccio di ferro. Petkovic non ha intenzione di dimettersi, vuole guidare la Lazio fino a giugno. Nel frattempo però ha firmato il contratto con la Svizzera: dopo i Mondiali sarà ct elvetico.

Il caos è totale, Lotito sperava di trovare un accordo con il tecnico per annunciare subito il sostituto. La Lazio ha bisogno di un immediato cambio di rotta: dopo la disastrosa sconfitta di Verona serve una scossa. In pole position c'è Murat Yakin, allenatore giovane e rampante del Basilea. Piace a Lotito, ma soprattutto a Tare che ha la missione di liberarlo dal contratto con il club svizzero. In alternativa verrebbe promosso nel ruolo di traghettatore il tecnico della Primavera Bollini (insieme a Simone Inzaghi) oppure si ripiegherebbe su una vecchia conoscenza come Edy Reja: conosce l'ambiente, sarebbe disponibile a guarire la Lazio.