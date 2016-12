Lavezzi sogno impossibile. Osvaldo si può 

15:53 - L’ultima di Mazzarri, messaggi con Lavezzi, ripropone la scelta di un campione a lui molto caro: Lavezzi, appunto. Fosse libero di scegliere e di spendere, il tecnico nerazzurro avrebbe già fatto tutto e anche senza aspettare gennaio. Ma siccome Moratti a luglio non poteva spendere e Thohir a gennaio medita di fare spese autofinanziate, sarà difficile –al momento diciamo: impossibile- che il sogno di Mazzarri si avveri. Così registriamo le parole, le emozioni di mercato e voltiamo pagina. Ben sapendo che l’Inter ha stretta necessità di un attaccante per gennaio: non uno qualunque.

La “rosa” dei candidati ci porta a cinque scelte. Vediamo caso per caso.

Lavezzi – Al Paris St Germain sta benino, non bene. In cuor suo, vorrebbe cambiare subito e il contatto con Mazzarri è da leggere in questa direzione. Il Psg ha acquistato Lavezzi dal Napoli lo scorso luglio per 30 milioni di euro, garantendo al giocatore 4 milioni di euro a stagione. Sono cifre fuori dal’orbita interista di gennaio. E il Psg ha già fatto sapere che non intende privarsi di Lavezzi.

Osvaldo – E’ al Southampton dallo scorso luglio, pagato 15,1 milioni più 2 di bonus alla Roma. Stipendio di 2,5 milioni di euro. Gioca poco, segna pochissimo (1 gol), insegue l’immediato divorzio, ma i sondaggi fatti preso il club inglese non inducono l’Inter a essere ottimista per gennaio. L’operazione può andare in porto la prossima estate e su questa stanno lavorando i dirigenti di Thohir. Se poi a gennaio.

Lucas – Non è propriamente un attaccante come servirebbe oggi all’Inter. Il club nerazzurro ha lavorato su Lucas per una stagione (la scorsa), ma si è poi arreso dinanzi alle cifre sborsate dal Psg: 40 milioni per acquistarlo, 3,5 di ingaggio. Siamo fuori da ogni logica di mercato interista (e italiano).

Dzeko – L’attaccante del Manchester City piace alle squadre italiane. Ma la base del City è questa: pagato 35 milioni e con un ingaggio di 8,4 milioni a stagione, è il prototipo dell’affare di mercato impossibile. Come si può pretendere di prenderlo a cifre (di molto) inferiori? A meno che il City non opti per un affare Balotelli-bis, venendo incontro alle casse di chi lo vuole e che lo steso Dzeko si accontenti di guadagnare meno della metà di quanto guadagna ora.

Jovetic – Nemmeno lui se la passa benissimo al City: ma pretenderlo a gennaio, dopo quello che è accaduto la scorsa estate (lui a City per 26 più 4 milioni di euro, stipendio di 6,2 milioni), significa non sapere quelle che sono le cifre in discussione e fare un nome tanto per farlo.

Conclusione: stiamo a quello che ci ha riferito due giorni fa Paolo Bargiggia. La pista più praticabile in casa Inter resta quella di Osvaldo. A Mazzarri piace di più Lavezzi, lo sappiamo. Ma di Osvaldo sarebbe felicissimo.