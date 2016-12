Lapo Elkann battuta via sms: "Meglio la Juve in 10 che il Real in 12"

10:14 - La sconfitta della Juventus in Champions contro il Real Madrid per 2-1, con rigore ed espulsione dubbia ai danni dei bianconeri, ha già i suoi strascichi polemici ma anche... ironici. Un sms inviato da Lapo Elkann a degli amici recitava: "Meglio la Juve in 10 che il Real in 12". Un chiaro riferimento all'arbitraggio di questa sera del tedesco Grafe, nella partita tra spagnoli e bianconeri. Lapo ha seguito la partita dalla sua casa di Milano.