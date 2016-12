La Uefa richiama il Psg: sotto controllo i ricavi del club parigino

12:00 - La Uefa contro il Paris Saint-Germain. Come rivela Il Sole 24 ore, il club parigino è stato convocato a Nyon la settimana scorsa per fare chiarezza sulle entrate da record annunciate per i prossimi anni: con una previsione di circa 540 milioni di euro di fatturato da raggiungere nel 2016/17 "il Psg si prepara a diventare il club più ricco del mondo - scrive il quotidiano economico - ma su queste cifre la Uefa vuole fare chiarezza visto che oltre Il 50% dei ricavi dipende da affari con parti correlate, vale a dire con società del Qatar: lo sceicco Al-Thani dovrà a questo punto dimostrare di essere in grado di sostituire questi ricavi con entrare ordinarie".

La Uefa ha chiesto dunque alla società parigina di presentare una sorta di "piano di rientro", attraverso il quale dimostrare come poter sostituire progressivamente questi ricavi con entrate frutto di contratti con parti indipendenti. Al Psg è stato dato tempo fino al termine di questo anno e l'Uefa prenderà una decisione finale tra febbraio e marzo.