La Tunisia scatenata: fuori Eto'o dai Mondiali 

La Tunisia, eliminata sul campo dal Camerun nello spareggio per Brasile 2014, ha presentato ricorso alla Fifa sostenendo che la squadra di Samuel Eto'o ha schierato due calciatori che, avendo già militato in formazioni giovanili della Germania, non potevano scendere in campo. A Yaoundé, il Camerun, nell'incontro di ritorno del playoff, ha inferto una severa lezione alla nazionale tunisina, battendola con il punteggio di 4-1.

A conclusione dell'incontro, il presidente della Federazione tunisina, Wadii Jary, ha presentato una riserva scritta sostenendo che due giocatori della squadra avversaria, Joel Matip ed Eric-Maxim Choupo-Moting, hanno vestito i colori della Germania in selezioni nazionali giovanili e che sono stati schierati senza l'autorizzazione della Fifa.