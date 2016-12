La settimana di Thohir, fra Moratti, Mazzarri e mercato 

20:59 - E’ la settimana di Erick Thohir. Della nuova Inter. E di Massimo Moratti. La sosta del campionato, opportuna, stempera l’evento di altri significati: sarà l’occasione per il passaggio dei poteri, e anche per l’attesissimo vertice della nuova proprietà con Mazzarri per mettere a punto il calciomercato di gennaio: Thohir non può (e non vuole) approdare all’Inter a mani vuote. Dovrà attendere due mesi: ma ci saranno due-tre nomi illustri.

Le scadenze della prossime ore sono fissate. Thohir è atteso a Milano giovedì, intorno a mezzogiorno. Venerdì 15 novembre, tardo pomeriggio, l’assemblea dei soci dell’Inter, per la ratifica delle cessioni azionarie. Il 70 per cento delle quote passerà da Moratti al Thohir e ai suoi due soci (Roeslani e Soetedjo). L’assemblea è chiamata anche a nominare i componenti del nuovo Consiglio di amministrazione (otto membri, tre per Moratti, cinque per Thohir). Sulle cariche da assegnare, occorrerà attendere i primi giorni di dicembre: Thohir chiederà a Moratti di restare presidente.

I giorni di Thohir a Milano, però, non finiranno fra giovedì e venerdì. Sabato il neoproprietario dell’Inter sarà ricevuto dal sindaco, Pisapia; poi rimarrà in città ancora due-tre giorni. Sarà alla Pinetina, e incontrerà Walter Mazzarri per sapere come e dove intervenire, a gennaio, e colmare le lacune dell’organico (causa infortuni e non solo).

I nomi in agenda sono tanti: Vrsalijko, esterno del Genoa; Fernando, centrocampista del Porto; Nainggolan, centrocampista del Cagliari; un sogno di Mazzarri, Osvaldo; un pallino di Thohir, Benzema; un paio di nomi più abbordabili, Rolando Bianchi e Gilardino; le ultime fiamme, ovvero Cuadrado e Muriel.

Giorni intensi e anche di grande attesa.