La scheda della Costa Rica

18:57 - Nata come Federazione calcio nel 1921 e affiliata alla Fifa sei anni dopo, la Costa Rica ha conquistato il pass per Brasile 2014 chiudendo al secondo posto nella gruppo del Centro e Nord America. In terra verdeoro sarà il quarto Mondiale per questa nazionale che torna a disputare un campionato iridato dopo otto anni.



Il miglior risultato è l'ottavo di finale raggiunto a Italia '90, perso 4-1 con la Repubblica Ceca. Il commissario tecnico è Jorge Luis Pinto, colombiano classe 1952, ex ct proprio dei Cafeteros nel biennio 2007-2008. Tra le punte di diamante dei Tricolor spiccano nomi del calibro di Bryan Ruiz del Fulham e Alvaro Saborio del Real Salt Lake. Occhi puntati anche sull'attaccante Joel Campbell, giovane promessa del calcio costaricense classe 1992 attualmente all'Olympiacos.

PARTECIPAZIONI MONDIALI: 3

MIGLIOR PIAZZAMENTO: ottavi di finale (1990)

I PRECEDENTI CON L'ITALIA: 1 partita (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta)

FORMAZIONE TIPO: (3-4-3) Navas; Gamboa, Duarte, Miller; Barrantes, Borges, Oviedo, Bolanos; Campbell, Saborio, Ruiz.

CAMMINO: secondo nel girone Nord e Centroamericano

LE STELLE: Bryan Ruiz (Fulham), Alvaro Saborio (Real Salt Lake), Joel Campbell (Olympiacos)

COMMISSARIO TECNICO: Jorge Luis Pinto