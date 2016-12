La Nuova Inter: Thohir presidente. Moratti presidente onorario

12:09 - In casa Inter è cominciata la nuova era. Erick Thohir eletto presidente e Massimo Moratti che accetta la carica di presidente onorario ma resta fuori dal Cda. Questo l'esito dell'Assemblea straordinaria del club nerazzurro all'Hotel Melìa di Milano. Moratti: "Grazie a tutti, lascio in parte questa meraviglia che è l'Inter, lascio in ottime mani", ha detto Moratti, seguito da lungo applauso. Il figlio Angelomario sarà vicepresidente.





14:00 FINITA LA CONFERENZA STAMPA

La conferenza stampa di Thohir e Moratti si conclude, con le parole del presidente uscente che dice: "Chi non salta rossonero è", e del presidente onorario che dice: "Sarò al fianco di Thohir".

13:28 IN CORSO LA CONFERENZA STAMPA

Breve pausa per il pranzo. E poi comincia la conferenza stampa. E prima di sedersi al tavolo, Thohir consegna a Moratti la maglia nerazzurra, col numero 18 e il nome Moratti, in ossequio agli anni della sua presidenza. (Thohir alla Pinetina aveva ricevuto la maglia numero 1).

13:01 ECCO LA NUOVA INTER

Ecco come sarà la nuova Inter. Massimo Moratti sarà presidente onorario, Thohir presidente e Angelomario vicepresidente. L'organigramma completo: Erick Thohir, Rosan Roeslani, Handy Soetedjo, Thomas Shreve, Hioe Isenta, Angelomario Moratti, Rinaldo Ghelfi e Alberto Manzonetto. Manzonetto, advisor della società che ha curato per Moratti il trasferimento azionario, come era stato anticipato, prende il posto di Moratti nel nuovo Cda.

12:50 L'ASSEMBLEA E' FINITA

Si è conclusa l'assemblea straordinaria. Ora il pranzo e poi il Consiglio di amministrazione e quindi la conferenza stampa di Thohir.



12:39 THOHIR PRENDE LA PAROLA

Il neo presidente dell'Inter Erick Thohir prende la parola. Al termine è stato raggiunto dagli altri tre soci indonesiani. Moratti ha brevemente ripreso la parola per salutare i nuovi proprietari.



12:28 - THOHIR E' IL NUOVO PRESIDENTE, MORATTI PRESIDENTE ONORARIO

Dieci minuti, e il dado è tratto. Su invito di Massimo Moratti, Erick Thohir viene eletto con un grande applauso presidente dell'Inter. Moratti dice "Grazie a tutti, lascio in parte questa meraviglia che lInter, ma la lascio in ottime mani". Un lungo applauso. Thohir ha chiesto a Moratti di restare presidente onorario e lui ha accettato.

12:18 MORATTI PRESENTA THOHIR

Moratti sta per chiudere il suo discorso e chiama Thohir. Dicendo ai soci: "Vi presento un mio amico e i suoi soci. Sono tutti amici miei e amici dell'Inter". Thohir sorride.

12:14 IL "GIALLO" DEI SOLDI

Moratti parla in assemblea e fuori dall'aula si sparge la voce che il ritardato inizio dei lavori sia dovuto a ritardi sulla certificazione dei versamenti (da parte di Thohir) per rilevare la quota azionaria di competenza (il 70 per cento delle azioni). Si tratta di trasferimenti di circa 70 milioni di euro (subito). Si procede. Una cosa risolvibile.

12:01 LA PAROLA A MASSIMO MORATTI

Dopo i convenevoli, in assemblea prende la parola Masimo Moratti. Ai soci e a Thohir, il presidente fa il resoconto dei 18 anni e 10 mesi di lavoro ai vertici dell'Inter, dove si era cominciati e fin dove si è arrivati (Triplete), con le difficili stagioni del dopo-Mourinho e il rilancio con Mazzarri. Trofei e investimenti e campioni. E anche delusioni.

11:53 FINALMENTE COMINCIA L'ASSEMBLEA

Con 83 minuti di ritardo sulla tabella di marcia, ecco che l'Assemblea prende il via. Il programma prevede: assemblea, pranzo, riunione del Cda e poi conferenza stampa. I tempi sono piuttosto lunghi-

11:44 I TEMPI SI ALLUNGANO. CI SONO INTOPPI

L'assemblea non ha ancora avuto inizio. Sono in corso colloqui preliminari: il gruppo Moratti si è appartato in una sala; il gruppo Thohir aspetta. Si prevedono tempi lunghi per tutto quello che deve accadere, poi: la conferenza stampa di Thohir (e Moratti) e la riunione del nuovo Cda.

11:25 LO STUPORE DI DE ROSSI

Giova ricordare che all'hotel Melia alloggia anche la Nazionale che questa sera a San Siro affronta la Germania. Curiosità: Daniele De Rossi, in pantaloncini, passa dalla hall e si meraviglia di tanta ressa. "Ma che cosa succede?". Beh...

11:14 ECCO THOHIR, MA NON COMINCIA l'ASSEMBLEA

Ed ecco Erick Thohir. Lui, come Moratti, evita la ressa dei giornalisti, varca l'ingresso dell'hotel dall'entrata di servizio. Si aspettava solo lui per dare inizio ai lavori. Ma ci vuole ancora tempo per dare il via all'assemblea straordinaria dell'Inter.

11:02 MORATTI ENTRA DA UNA PORTA DI SERVIZIO

E' arrivato Massimo Moratti, entrando da una porta secondaria per evitare altre domande dei giornalisti (tanti) presenti. Al suo ingresso nella sala, ha detto ai soci di avere pazienza, per il ritardo dell'inizio dei lavori. E forse anche riguardo la sua decisione.

10:54 SLITTA L'INIZIO DELL'ASSEMBLEA

Slitta l'inizio dell'assemblea dell'Inter, prevista per le 10.30. Si attende l'arrivo di Thohir e Moratti. Intanto è arrivato anche il dg nerazzurro Marco Fassone.



10:38 ANGELOMARIO MORATTI E' ARRIVATO AL MELIA

All'hotel Melia, cominciano ad affluire vecchi e nuovi dirigenti dell'Inter. Uno dei primi ad arrivare è Angelomario, figlio di Massimo Moratti, del quale si era detto che avrebbe potuto fare il presidente. Ma papà Massimo, la sera di mercoledì, aveva escluso la possibilità.



10:30 - PRESSIONE DEI GIOCATORI SU MORATTI: "RESTA PRESIDENTE"

E' il giorno dell'assemblea dell'Inter, hotel Melia, a poca distanza da San Siro. C'è un'indiscrezione, relativa al giorno prima. Ieri pomeriggio alla Pinetina è andata in scena una vera e propria processione dei giocatori dell'Inter da Massimo Moratti per convincerlo a mantenere la carica di presidente. Il presidente ha ascoltato, senza dare una risposta. "MI riservo di decidere nella notte". Ma in cuor suo aveva già deciso. Per il no.