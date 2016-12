La Nocerina si allena sul campo dell'Esercito 

18:14 - E' salito a 38 il numero dei tifosi della Nocerina calcio identificati e denunciati dalla Polizia per violenza privata aggravata per i fatti accaduti domenica 10 novembre dinanzi all'albergo di Mercato San Severino (Salerno) dove era in ritiro la squadra rossonera.

Negli uffici della Digos della questura di Salerno, procede, intanto, il lavoro degli investigatori che continuano ad analizzare filmati e foto riguardanti l'incontro tra un gruppo, formato da un centinaio di tifosi rossoneri e i calciatori, pronti a partire in torpedone alla volta di Salerno per giocare il derby con la Salernitana.



Intanto, nel pomeriggio la squadra, agli ordini del tecnico Fontana, ha ripreso la preparazione in vista del confronto casalingo di domenica prossima con il Lecce. I calciatori hanno lavorato a porte chiuse sul campo della Caserma Libroia dell'Esercito Italiano. La decisione è stata adottata per non rovinare il terreno di gioco dello stadio San Francesco, allentato dalla pioggia caduta abbondante nelle ultime ore. Non si sono segnalate presenze di tifosi all'esterno della struttura militare.