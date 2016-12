La moviola della settima giornata

17:13 - Graziano Cesari e Gianluca Paparesta nel corso di "Serie A Live" su Premium Calcio giudicano gli episodi da moviola della settima giornata di campionato

JUVE-MILAN (arbitro Rocchi)

Primo tempo da dimenticare per Rocchi che sbaglia in due episodi decisivi sempre su Tevez: "Inesistente il fallo di De Jong su Tevez che poi genera il gol di Pirlo - dice Paparesta -. Non c'è nessun contatto, ha sbagliato Rocchi". In compenso "nel finale ci sono stati diversi episodi: nell'area del Milan c'è un contatto di Constant con Tevez: l'argentino rallenta la corsa e il difensore rossonero gli va contro con la spalla e poi con il braccio. Ci potrebbero essere gli estremi del calcio di rigore".



Il pugno di Mexes a Chiellini è, per Paparesta, "da rigore ed espulsione". Tornando al primo tempo c'erano un paio di trattenute ai danni di Muntari: "Al 25' sono due, sia di Vidal che di Chiellini: il cileno non si interessa proprio del pallone e anche Chiellini che infatti è richiamato addirittura da Buffon che gli dice "Chiello attento a queste trattenute". Poi c'è un altro episodio sempre di Vidal ai danni di Muntari: il cileno si disinteressa del pallone e va sul ghanese. Devo dire che Rocchi non è stato all'altezza della partita".



SAMPDORIA-TORINO (Gervasoni)

L'episodio chiave è la rete annullata sull'1-0 per la Samp a Pozzi a fine primo tempo. Paparesta analizza così l'operato dell'arbitro: "E' l'episodio decisivo della gara. Siamo al 46'40" quando viene atterrato Gabbiadini da D'Ambrosio. Gervasoni fischia e avvisa il quarto uomo che dopo la punizione fischierà la fine. Quando sull'esito del calcio piazzato si crea il gol, lui annulla. Devo dire incomprensibile, anche perché il regolamento parla chiaro: regola 7, durata della gara, parla esclusivamente dell'episodio del calcio di rigore che nel momento in cui viene concesso a tempo scaduto deve poi essere fatto battere. Qui la punizione, se invece di tirare in porta crossava e qualcuno faceva gol convalidava. quindi non capisco perché il giocatore tira in porta, il portiere respinge, nell'immediatezza segna Pozzi. Per me il gol era assolutamente regolare. Se lui decide di far battere la punizione, deve completarsi l'effetto dell'azione? Assolutamente sì".

PARMA-SASSUOLO (De Marco)

Un errore anche in Parma-Sassuolo. Ecco l'analisi di Paparesta: "Sull'1-0 per il Parma viene concesso un calcio di rigore in più fasi. Vediamo Berardi lanciato verso la porta, si scontra con Mirante. Il contatto avviene fuori dall'area di rigore. La palla va a Magnanelli che conclude verso la porta, ma il suo tiro è respinto da Lucarelli. De Marco, che quest'anno non ha iniziato affatto bene, concede il calcio d'angolo. Poi ci sono delle proteste e lui, dopo un colloquio con l'arbitro addizionale Nasca e anche con Ghiandai, cambia idea: rigore ed espulsione di Mirante. Il tutto dopo che lui aveva fotografato bene la situazione dando il vantaggio al Sassuolo nello scontro tra Berardi e il portiere. Intanto l'attaccante del Sassuolo andava verso l'esterno, quindi non era chiara occasione da rete. Quindi, quando Magnanelli calcia in porta, l'arbitro non può più tornare indietro. E lui non solo torna indietro, ma espelle anche Mirante. Insomma, sbaglia tutto: dà un calcio di rigore che non c'era (contatto fuori area) e manda fuori il portiere del Parma che non doveva essere espulso perché Berardi andava verso l'esterno".

INTER-ROMA (Tagliavento)

Cesari: "Il voto a Tagliavento? Guida prende 4, mentre all'arbitro va 5,5. E' stato tradito dal suo assistente"

Espulsione di Balzaretti (Roma). Cesari: "Inevitabili i due cartellini gialli per l'esterno: espulsione giusta"

Al 66' gol annullato all'Inter per carica di Ranocchia su De Sanctis. Cesari: "Decisione correttissima. De Sanctis ha il possesso del pallone, la spalla destra di Ranocchia va a toccarlo. E' carica. Tagliavento subito fischia il fallo: tempismo ottimo"

Al 37' rigore per la Roma: Pereira stende Gervinho. Cesari: "Inizialmente Tagliavento non sembra concedere il rigore, poi su indicazione dell'arbitro di porta Guida fischia il penalty. Le immagini dimostrano che ha sbagliato clamorosamente l'assistente perché il fallo avviene fuori area.



CHIEVO-ATALANTA (Doveri)

Al 4' protesta del Chievo per un tocco in area con il braccio sinistro di Carmona. L'arbitro di porta non fa una piega ma, secondo Cesari, il pallone "viene addomesticato con il braccio sinistro, non è certamente petto".

Al 13' protesta invece l'Atalanta per un presunto tocco di braccio di Improta su colpo di testa di Stendardo. Cesari: in questo caso il giocatore del Chievo impatta con il petto. Sul gol dell'Atalanta, assolutamente regolare la rete di Moralez.



Nella ripresa, al 5', contrasto in area tra Bellini e Thereau. Cesari: "E' un capolavoro arbitrale, inizialmente a tutti sembrava un calcio di rigore nettissimo. L'arbitro, posizionato verticalmente, vede bene: Bellini prende la palla.