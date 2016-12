La Ligue 1 si ferma: sciopero contro la "supertassa" 

17:52 - Clima di grande tensione in Francia. Le grandi squadre della Ligue 1, infatti, hanno deciso di indire uno sciopero di una giornata, quella in programma per il 30 novembre prossimo, per protestare contro la futura tassa al 75% sui maxi stipendi. Lo ha annunciato il presidente dell'Unione dei club professionistici, Jean-Pierre Louvel. Lo stop riguarda la massima categoria del campionato transalpino, ma anche la seconda divisione.



Tutte le partite della 15.a giornata di entrambi i campionati, previste per il weekend dal 29 novembre al 1° dicembre, saranno rinviate. Invece di giocare, i club proporranno "giornate a porte aperte". Le grandi squadre, che già avevano minacciato di scioperare lo scorso fine settimana dopo aver abbandonato la "commissione di riflessione" istituita dal ministro dello Sport Valerie Fourneyron, restano comunque disponibili a incontrare il presidente della Repubblica Francois Hollande per discuterne. "Si tratta di salvare il calcio francese che rappresenta 25 mila posti di lavoro", ha tuonato all'uscita dall'assemblea Louvel, ricordando che le squadre pagano già 750 milioni di euro di tasse all'anno, oltre a versare 130 milioni in aiuti al settore dilettantistico e a patrocinare diverse azioni benefiche. Il progetto di imposta oggetto della protesta prevede di tassare le aziende che pagano salari superiori a 1 milione di euro per una cifra pari al 75% di ciascuno dei salari in questione, per il 2013 e il 2014. Secondo i calcoli del quotidiano L'Equipe, almeno 13 squadre di Ligue 1 sarebbero interessate, e dovrebbero pagare complessivamente circa 44 milioni di euro, di cui 20 per il solo Psg.

IL GOVERNO: "CLUB TASSATI COME TUTTE LE AZIENDE"

"Un club calcistico è trattato, per quanto concerne questa tassa, come un'azienda qualsiasi". Così fonti vicine al governo di Parigi, citate dai siti di numerosi quotidiani transalpini, rispondono all'annuncio di uno sciopero dei campionati di Ligue 1 e 2 contro la tassa al 75% sui maxi stipendi. "Al di sopra di ogni disposizione fiscale c'è il principio di uguaglianza", sottolineano le stesse fonti, ricordando che per la tassa in questione e' previsto un tetto massimo al 5% del fatturato dell'azienda, sportiva o meno, "per evitare un peso eccessivo sugli attori economici".

PLATINI: "SCIOPERO? CON QUEGLI STIPENDI..."

"Con gli stipendi che prendono, dei calciatori che fanno sciopero di sicuro faranno parlare di loro...". Il presidente Uefa Michel Platini ironizza sulla decisione di scioperare da aprte delle squadre francesi. Alla domanda se questo sciopero sia una buona cosa, Platini ha risposto: "Assolutamente no. Non esistono molti scioperi che vengano capiti dal pubblico. In ogni caso non so, ormai non passo più tanto tempo in Francia".