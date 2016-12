La Lazio e Petkovic tornano a vedere la luce

00:27 - Il ritorno al top di Klose è la notizia più bella per la Lazio. Grazie a una doppietta del tedesco, i biancocelesti hanno superato per 2-0 un Livorno mai pervenuto, restituendo un po' di tranquillità a Petkovic. All'Olimpico la partita ha preso una direzione ben precisa già nel primo tempo, chiuso con le reti dello stesso Klose al 19' e al 26'. Nella ripresa la musica non è cambiata e poco a poco la partita si è spenta senza emozioni.

LA PARTITA

La Lazio torna a respirare un po' di aria salubre e regala una settimana di tranquillità a Petkovic. Una partita sulla carta abbordabile, ma allo stesso tempo delicata quella che attendeva i biancocelesti, fischiati dal loro pubblico fin dall'annuncio delle formazioni. Formazioni da cui è stato escluso Keita, pare per un litigio con un compagno (forse Radu) sabato nello spogliatoio. Nonostante l'accoglienza freddina, i capitolini scendono in campo determinati e hanno anche avuto l'aiuto di un Livorno che è rimasto negli spogliatoi troppo a lungo, ben lontano da quello visto contro il Milan. Anche se la mano più grande gliela dà un Klose tornato grande protagonista nel momento del bisogno. Tanto che proprio grazie al tedesco il primo tempo scivola via a senso unico. Dopo aver preso le misure alla porta, "Panzer Miro" centra il palo deviando un rasoterra fuori misura di Candreva, ma nel giro di sette minuti va a segno due volte: la prima ribattendo un suo stesso tiro respinto da Bardi, la seconda sfruttando un pallone rimpallato a centro area. Due reti da autentico cecchino del gol. A questo punto il Livorno prova a mettere fuori le testa dalla sua metà campo e nel finale Paulinho non riesce a centrare lo specchio nel tentativo di superare Marchetti con un pallonetto. Subito cambi da entrambe le parti nell'intervallo, ma l'andamento del match non cambia, con la Lazio decisa a continuare sulla strada intrapresa. Poco a poco, però, l'intensità dell'Aquila si affievolisce e il Livorno abbozza qualche tentativo offensivo, confidando nel neo entrato Emeghara. Nulla di preoccupante per Marchetti, comunque. Così il secondo tempo scivola via senza ulteriori sussulti a parte un colpo di testa fuori di Biava e un contropiede di Candreva neutralizzato da Bardi. Abbastanza per ribadire una domenica finalmente felice in casa laziale dopo un mese e mezzo senza vittorie in campionato. Livorno strigliato da Nicola, invece, che a fine gara ha richiamato la squadra a centrocampo. "Se non sputiamo sangue non possiamo competere con questa gente qua", la sua reprimenda. Tardiva.



LE PAGELLE

Biglia 6 Certo, gli avversari non è che l'abbiano messo in difficoltà, ma stavolta è stato bravo a fare le cose semplici

Ederson 5 Una delle note stonate della giornata: non riesce a entrare nel gioco e viene sostituito presto

Klose 7,5 Quanto è mancato alla Lazio lo dimostra proprio questa partita. Gli basta mezz'ora per archiviare la pratica Livorno

Paulinho 5 Parte male e non finisce meglio. Spreca l'unica vera occasione avuta dai suoi

Duncan 5 Discreto inizio di match, poi si perde e viene graziato per un fallaccio da rosso



IL TABELLINO

LAZIO-LIVORNO 2-0

Lazio (4-1-4-1): Marchetti 6; Konko 6, Cana 6 (1' st Biava 6), Dias 6,5 (35' st Ciani 6), Radu 6,5; Biglia 6; Candreva 6,5, Ederson 5 (20' st Perea 6), Hernanes 5,5, Lulic 6,5; Klose 7,5. A disp.: Strakosha, Guerrieri, Novaretti, Vinicius, Cavanda, Ledesma, Onazi, Felipe Anderson, Floccari. All.: Petkovic 6

Livorno (3-5-1-1): Bardi 5,5; Coda 5 (1' st Valentini 5), Emerson 5,5, Ceccherini 5,5; Schiattarella 5,5, Luci 6, Biagianti 5,5, Duncan 5, Mbaye 5 (1' st Greco 6); Siligardi 5 (19' st Emeghara 5,5); Paulinho 5. A disp.: Anania, Aldegani, Rinaudo, Lambrughi, Gemiti, Belingheri, Mosquera, Benassi, Borja. All.: Nicola 5

Arbitro: Peruzzo

Marcatori: 19', 26' Klose

Ammoniti: Coda, Luci, Schiattarella, Greco, Duncan (Li), Hernanes, Radu (La)

Espulsi: -